Не выполняя умножение укажи последнюю цифру произведения. 61039×78×193
Математика
Не выполняя умножение укажи последнюю цифру произведения. 61039×78×193
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Ответ: последней цифрой произведения является 6
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