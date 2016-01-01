Мама разделила 15 персиков между двумя сыновьями так, что старший получил столько ??аз по 3 персиков, сколько раз младший получил по 2 персиков.Какую часть всего количества персиков получил каждый из сыновей?
Математика
Мама разделила 15 персиков между двумя сыновьями так, что старший получил столько ??аз по 3 персиков, сколько раз младший получил по 2 персиков.Какую часть всего количества персиков получил каждый из сыновей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x+2x=15 5x=15 x=15:5 x=3 Ответ: 3 3×3=9(п.) получил старший. 2×3=6(п.)-получил младший. Ответ: 9 персиков,6 персиков.
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