Мама разделила 15 персиков между двумя сыновьями так, что старший получил столько ??аз по 3 персиков, сколько раз младший получил по 2 персиков.Какую часть всего количества персиков получил каждый из сыновей?

Математика

Мама разделила 15 персиков между двумя сыновьями так, что старший получил столько ??аз по 3 персиков, сколько раз младший получил по 2 персиков.Какую часть всего количества персиков получил каждый из сыновей?

Автор: Гость