Провідміняти числ 2016

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Провідміняти числ 2016
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Родовий: дві тисячі шістнадцяти давальний: двум тисячам шістандцять знахідний: дві тисячі шістнадцять орудний: двома тисячами шіснадцятю місцевий:(на) дві тисячі шістнадцять кличний:дві тисячі шіснадцять!
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