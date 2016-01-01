Провідміняти числ 2016
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Провідміняти числ 2016
Ответ(ы) на вопрос:
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Родовий: дві тисячі шістнадцяти давальний: двум тисячам шістандцять знахідний: дві тисячі шістнадцять орудний: двома тисячами шіснадцятю місцевий:(на) дві тисячі шістнадцять кличний:дві тисячі шіснадцять!
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