Задали домашнее задание ну никак не пойму что там и как делать. помогите. вообщем нарисованы сабля, слон и сом. подд ними написано. рассморти картинки. произнеси слово-название любого предмета. вслушайся в звучание слова. на...
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Задали домашнее задание ну никак не пойму что там и как делать. помогите. вообщем нарисованы сабля, слон и сом. подд ними написано. рассморти картинки. произнеси слово-название любого предмета. вслушайся в звучание слова. нарисуй его звуковую схему. а теперь запиши слова буквами, одинаковое ли в нем количество звуков и букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сабля-[с а б л я]-5зв. 5б. Слон-[с л о н]-4зв. 4б. Сом-[с о м]-3зв. 3б :Сабля одинаково, слон одинаково, сом одинаково. Ну наверно понятно)
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