Задали домашнее задание ну никак не пойму что там и как делать. помогите. вообщем нарисованы сабля, слон и сом. подд ними написано. рассморти картинки. произнеси слово-название любого предмета. вслушайся в звучание слова. на...

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Задали домашнее задание ну никак не пойму что там и как делать. помогите. вообщем нарисованы сабля, слон и сом. подд ними написано. рассморти картинки. произнеси слово-название любого предмета. вслушайся в звучание слова. нарисуй его звуковую схему. а теперь запиши слова буквами, одинаковое ли в нем количество звуков и букв

Автор: Гость