Выберите строку все слова в которой являются глаголами совершенного вида а)приб??жал ,улыбнулся,сижу ,думаю б)выручил, помог смотрит улыбается г)читает, решает ,помог ,получили

Русский язык
Выберите строку все слова в которой являются глаголами совершенного вида а)приб??жал ,улыбнулся,сижу ,думаю б)выручил, помог смотрит улыбается г)читает, решает ,помог ,получили
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь не такого столбика со всеми гл. сов. вида!
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