Помогите с 23 если можно полный ответ

Алгебра
Помогите с 23 если можно полный ответ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-2-(x+4)/[x(x+4)]=-2-1/x x≠0 U x≠-4 Точа (-4;-1 3/4)-"выколота" Строим гиперболу у=-1/х во 2 и 4 ч Сдвигаем ось оу на 2 единицы вверх х   -4    -2       -1  -0,5     0,5    1       2     4  у  1/4   1/2    1     2         -2     -1    -1/2  -1/4 при m=-2 и m=-1 3/4 у=m не имеет общих точек с графиком
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