Помогите с 23 если можно полный ответ

Гость: Гость:

Y=-2-(x+4)/[x(x+4)]=-2-1/x x≠0 U x≠-4 Точа (-4;-1 3/4)-"выколота" Строим гиперболу у=-1/х во 2 и 4 ч Сдвигаем ось оу на 2 единицы вверх х -4 -2 -1 -0,5 0,5 1 2 4 у 1/4 1/2 1 2 -2 -1 -1/2 -1/4 при m=-2 и m=-1 3/4 у=m не имеет общих точек с графиком