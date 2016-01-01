ЗАДАЧА! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СРОЧНО! С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ!!! Вы проехали на машине две трети пути. В начале пути бензобак был полон, а сейчас заполнен лишь на одну четверть. Считаете ли вы, что у вас проблема?

Математика

ЗАДАЧА! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СРОЧНО! С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ!!! Вы проехали на машине две трети пути. В начале пути бензобак был полон, а сейчас заполнен лишь на одну четверть. Считаете ли вы, что у вас проблема?

Автор: Гость