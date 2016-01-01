ЗАДАЧА! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СРОЧНО! С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ!!! Вы проехали на машине две трети пути. В начале пути бензобак был полон, а сейчас заполнен лишь на одну четверть. Считаете ли вы, что у вас проблема?

Математика
ЗАДАЧА! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СРОЧНО! С ПОЛНЫМ РЕШЕНИЕМ!!! Вы проехали на машине две трети пути. В начале пути бензобак был полон, а сейчас заполнен лишь на одну четверть. Считаете ли вы, что у вас проблема?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно,3 чертверти бака на 2 трети пути, значит, чтобы проехать 1 треть, надо как минимум 1,5 четверти заполненного бензином бака
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