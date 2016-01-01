Реши задачи. Вычислите и запиши ответы. первую я решила. А вторую и третью не могу. Помогите. 2) Для приготовления одной порции Кофе берут 10г молотого кофе, 5г сахара и 50куб.см сливок. Какова цена порции кофе, если 500г мол...

Математика

Реши задачи. Вычислите и запиши ответы. первую я решила. А вторую и третью не могу. Помогите. 2) Для приготовления одной порции Кофе берут 10г молотого кофе, 5г сахара и 50куб.см сливок. Какова цена порции кофе, если 500г молотого кофе стоит 150 руб., цена сахара 28 руб / кг , а 1000 куб . см сливок - 22 руб? 3) для приготовления одной порции омлета нужно взять 2 яйца , 60 г молока и 50 г масла. Десяток яиц стоит 90 руб. Сколько порций омлета можно приготовить на 121 руб.56 копеек. Помогите мне пожалуйста. Только мне нужно побыстрей. Пожалуйста.

Автор: Гость