Заливать - переходной или непереходной глагол? (предложение:он нам набрал полведр?? горячей воды, прибежал обратно, влез на кирпич и стал ЗАЛИВАТЬ).

Русский язык

Заливать - переходной или непереходной глагол? (предложение:он нам набрал полведр?? горячей воды, прибежал обратно, влез на кирпич и стал ЗАЛИВАТЬ).

Автор: Гость