Заливать - переходной или непереходной глагол? (предложение:он нам набрал полведр?? горячей воды, прибежал обратно, влез на кирпич и стал ЗАЛИВАТЬ).
Русский язык
Заливать - переходной или непереходной глагол? (предложение:он нам набрал полведр?? горячей воды, прибежал обратно, влез на кирпич и стал ЗАЛИВАТЬ).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
заливать -(кого ? что?) - например ,воду - это глагол переходный .
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