Отмечу как лучший ответ! Номер 8 а Б
Математика
Отмечу как лучший ответ! Номер 8 а Б
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А Зиккурат. Б Хаммурапи
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