Столица это собственное или нарицательное
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Столица это собственное или нарицательное
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Гость:
Само слово ''столица'' нарицательное А столицы государст (Москва,Киев и другие) собственные
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