СРОЧНО ПОМОГИТЕ!ПОЖАЛУЙСТА! Предложение : Только воду пила. (слово ТОЛЬКО какая ча??ть речи и какой член предложения) Заранее СПАСИБО!

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СРОЧНО ПОМОГИТЕ!ПОЖАЛУЙСТА! Предложение : Только воду пила. (слово ТОЛЬКО какая ча??ть речи и какой член предложения) Заранее СПАСИБО!

Автор: Гость