Периметр равнобедренного треугольника 15,6 м. Найдите его стороны, если основание меньше боковую сторону на 3 м.

Математика

Периметр равнобедренного треугольника 15,6 м. Найдите его стороны, если основание меньше боковую сторону на 3 м.

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