Периметр равнобедренного треугольника 15,6 м. Найдите его стороны, если основание меньше боковую сторону на 3 м.

Математика
Периметр равнобедренного треугольника 15,6 м. Найдите его стороны, если основание меньше боковую сторону на 3 м.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - боковая сторона, тогда основание (х - 3). Периметр равен суммме длин сторон. 15,6 = х +х + (х -3). 3х = 18,6. х = 6,2 м - боковые стороны, 6,2 - 3= 3,2 - основание
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