Маме 30 лет а сыну 6 лет . Во сколько раз мама старше сына ? На сколько лет сын моложе ??амы?

Математика

Маме 30 лет а сыну 6 лет . Во сколько раз мама старше сына ? На сколько лет сын моложе ??амы?

Автор: Гость