Маме 30 лет а сыну 6 лет . Во сколько раз мама старше сына ? На сколько лет сын моложе ??амы?
Математика
Маме 30 лет а сыну 6 лет . Во сколько раз мама старше сына ? На сколько лет сын моложе ??амы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мама старше в 5 раз на 24 года сын младше
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