НАЧЕРТИ КВАДРАТ ПЕРИМЕТР КОТОРОГО 28СМ ВЫЧИСЛИ ЕГО ПЛОЩАДЬ

Математика
НАЧЕРТИ КВАДРАТ ПЕРИМЕТР КОТОРОГО 28СМ ВЫЧИСЛИ ЕГО ПЛОЩАДЬ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28:4=7 7×7=49 см² ответ такой
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