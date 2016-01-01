ПРОВІДМІНЯТИ ЧИСЛІВНИК 2016 ШВИДКО ПЛІЗ

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ПРОВІДМІНЯТИ ЧИСЛІВНИК 2016 ШВИДКО ПЛІЗ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н. дві тисячі шістнадцять Р. двох тисяч шістнадцяти Д. двом тисячам  шістнадцяти З. двох тисяч шістнадцяти О. двома тисячами  шістнадцятьма (шістнадцятьома) М. на двох тисячах  шістнадцяти (шістнадцятьох)
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