ПРОВІДМІНЯТИ ЧИСЛІВНИК 2016 ШВИДКО ПЛІЗ
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ПРОВІДМІНЯТИ ЧИСЛІВНИК 2016 ШВИДКО ПЛІЗ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Н. дві тисячі шістнадцять Р. двох тисяч шістнадцяти Д. двом тисячам шістнадцяти З. двох тисяч шістнадцяти О. двома тисячами шістнадцятьма (шістнадцятьома) М. на двох тисячах шістнадцяти (шістнадцятьох)
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