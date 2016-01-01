ПРОВІДМІНЯТИ ЧИСЛІВНИК 2016 ШВИДКО ПЛІЗ

Гость: Гость:

Н. дві тисячі шістнадцять Р. двох тисяч шістнадцяти Д. двом тисячам шістнадцяти З. двох тисяч шістнадцяти О. двома тисячами шістнадцятьма (шістнадцятьома) М. на двох тисячах шістнадцяти (шістнадцятьох)