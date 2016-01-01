Объясните выражение "две культуры"

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Культура может быть разной. Культура речи-способность ясно и четко вырожать свои мысли. Физическая культура-способности человека в физическом плане. Культура действий-соблюдение норм этикета. Культура может быть религизоной, местой, социальной. Чаще всего вырожение "две культуры" используется при столкновении 2х культур со своей правдой