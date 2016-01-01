Вычисли 76:4+96:32=? 7*14-100:25=? (17+37):6*8=? (50-49)*(4*17)=?
Математика
Вычисли 76:4+96:32=? 7*14-100:25=? (17+37):6*8=? (50-49)*(4*17)=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
76 : 4 + 96 : 32 = 22 1) 76 : 4 = 19 2) 96 : 32 = 3 3) 19 + 3 = 22 7 * 14 - 100 : 25 = 94 1) 7 * 14 = 98 2) 100 : 25 = 4 3) 98 - 4 = 94 (17 + 37) : 6 * 8 = 72 1) 17 + 37 = 54 2) 54 : 6 = 9 3) 9 * 8 = 72 (50 - 49) * (4 * 17) = 68 1) 50 - 49 = 1 2) 4 * 17 = 68 3) 1 * 68 = 68
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Периметр равнобедренного треугольника 15,6 м. Найдите его стороны, если основание меньше боковую сторону на 3 м.