Подумай,как развить мысль,какую словесную картину нарисовать. Вот и весна! С каждым днём мы чувствуем весну всё сильнее и сильнее.. Нарисуй свою словесную картинку
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Подумай,как развить мысль,какую словесную картину нарисовать. Вот и весна! С каждым днём мы чувствуем весну всё сильнее и сильнее.. Нарисуй свою словесную картинку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот и наступила весна.С каждым днём мы чувствуем весну.Всё сильнее греет солнце.
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