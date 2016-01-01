Решите пожалуйста пример с 11-го

Гость: Гость:

1) Призма прямая, из этого следует. что можем найти гипотенузу в основании = 5 2) Площадь полной поверхности = Площадь боковой + 2 площади основания 3) Площадь основания= (3*4)/2=6 см^2 2P осн.= 6*2=12 см^2 S бок= (4+3+5)*h Из это следует: Площадь полн. поверхности = 12*h+12 108=12h+12 12h=108-12 12h=96 h=8 Высота равна 8