Запиши загадки пропуская орфограммы слабых позиций Крашеное коромысло через рек?? повисло. Ушей нет, а слышит, рта нет, а кричит , ума нет,а все языки знает.
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Запиши загадки пропуская орфограммы слабых позиций Крашеное коромысло через рек?? повисло. Ушей нет, а слышит, рта нет, а кричит , ума нет,а все языки знает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Крашен-е коромысл- чер-з реку п-висл-.уш-й нет а слыш-т рта нет а кр-чит ума нет а все -зыки
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