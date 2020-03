Match the adjectivesand the nouns (from as many word combinations as possible). 1. new 2. fantastic 3. brown 4. happy 5. red 6. leather a) gloves b) camera c) birthday d) cap e) bike f) teddy bear

Английский язык

