К каким эффектам приводит стимуляция симпатической системы ?

Биология
К каким эффектам приводит стимуляция симпатической системы ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Симпатическая регуляция чаще преобладает в тех случаях, когда человек находится в активном состоянии, выполняя какую-то трудную физ. или умственную работу. Симпатические влияния улучшают кровоснабжение мышц,усиливают работу сердца. 
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