Какие обстоятельства позволили Наполеону захватить власть

История
Какие обстоятельства позволили Наполеону захватить власть
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общий бардак в стране. У него тем временем под его руководством оставалась вполне боеспособная часть, которая не разгильдяйствовала вместе с остальными, и в решающей момент оказалась едва ли не единственной, которая могла что-либо сделать.
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