Геометрия 7 класс...пожалуйста решите

Гость: Гость:

¤-знач треугольника 1)тк ¤АВС- равноб., то <А=<С, АВ=ВС, АМ=NC(по условию) =>¤АВМ=¤СВN(по 2-м сторонам и углу между ними) 2) тк ¤ABM=CBN,то BM=BN=>¤MBN - равнобедренный( по двум сторонам).