Геометрия 7 класс...пожалуйста решите
Геометрия
Геометрия 7 класс...пожалуйста решите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
¤-знач треугольника 1)тк ¤АВС- равноб., то <А=<С, АВ=ВС, АМ=NC(по условию) =>¤АВМ=¤СВN(по 2-м сторонам и углу между ними) 2) тк ¤ABM=CBN,то BM=BN=>¤MBN - равнобедренный( по двум сторонам).
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