От чего зависит величина солнечной радиации?
География
От чего зависит величина солнечной радиации?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество суммарной солнечной радиации, попадающей на поверхность зависит от высоты Солнца, продолжительности дня, свойств атмосферы (ее прозрачности, облачности).Так как Земля имеет шарообразную форму, то наиболее высоко над горизонтом Солнце поднимается на экваторе. Здесь солнечные лучи падают перпендикулярно поверхности. При движении к полюсам солнечные лучи падают уже под все большим наклоном и поэтому приносят все меньше тепла. Кроме того, чем ближе к экватору, тем длиннее день, и, следовательно, поверхность получает больше тепла.На суммарную солнечную радиацию влияет не только географическая широта. На экваторе высокая облачность и влажность, это препятствует прохождению солнечных лучей. Поэтому здесь суммарная солнечная радиация меньше, чем в континентальном тропическом климате.
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