1)Функция задана формулой y=6х+2 а)определите возрастающей или убывающей является ??анная функция б)постройте график функции y=6х Помогите пожалуйста,на контрольной сижу))

Русский язык
1)Функция задана формулой y=6х+2 а)определите возрастающей или убывающей является ??анная функция б)постройте график функции y=6х Помогите пожалуйста,на контрольной сижу))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нифига а я уже дома 9 вечера почти. Возрастающая (и не проходящая через начало координат) x -1 0 1 y -4 2 8
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