Запишите 4,91 в виде процентов
Математика
Запишите 4,91 в виде процентов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примем единицу за 100% (целое) Пропорция: 1 - 100% 4,91 - х% х = 4,91 * 100 : 1 = 491% Ответ: 4,91 = 491%.
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