В первый день в магазине продали 1/4 овощей, во второй день - 0,4 оставшихся овощей, остальное количество - в третий день. В третий день продали на 570 кг овощей больше, чем во второй день. Сколько тонн овощей продали за тр...

Математика

В первый день в магазине продали 1/4 овощей, во второй день - 0,4 оставшихся овощей, остальное количество - в третий день. В третий день продали на 570 кг овощей больше, чем во второй день. Сколько тонн овощей продали за три дня?

Автор: Гость