В первый день в магазине продали 1/4 овощей, во второй день - 0,4 оставшихся овощей, остальное количество - в третий день. В третий день продали на 570 кг овощей больше, чем во второй день. Сколько тонн овощей продали за тр...
Математика
В первый день в магазине продали 1/4 овощей, во второй день - 0,4 оставшихся овощей, остальное количество - в третий день. В третий день продали на 570 кг овощей больше, чем во второй день. Сколько тонн овощей продали за три дня?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первый день продали 1/4 всех овощей Во второй день 0,4 от 3/4 это 2/5*3/4=6/20=3/10 всех овощей В третий день продали 1,0 -(1/4+3/10) = 1,0-0,55=0,45 всех овощей 0,45-0,3=0,15=570 кг 1,0=570/0,15 = 570*100/15=3800 кг = 3,8 т
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