Изобразите силы, действующие на тело, когда оно плавает на поверхности жидкости.
Физика
Изобразите силы, действующие на тело, когда оно плавает на поверхности жидкости.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисуем стрелку вниз ( сила тяжести) рисуем стрелку такой же длины вверх ( сила Архимеда)
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