Примеры употребления ни :1)На улице ни души,все скрылись.2)Ни один мускул не дрогнул у него на лице.3)Ночь проходит,нет дороги ни вперед ,ни назад...4)Кого ни спрашивал учитель,все отлично отвечали на уроке....5)Как ни в чем не...

Русский язык

Примеры употребления ни :1)На улице ни души,все скрылись.2)Ни один мускул не дрогнул у него на лице.3)Ночь проходит,нет дороги ни вперед ,ни назад...4)Кого ни спрашивал учитель,все отлично отвечали на уроке....5)Как ни в чем не бывало....Откуда ни возьмись....Во что бы то ни стало......Подберите к этим примерам правила из нижней колонки (Например : 1)А):А)В устойчивых сочетаниях со значением утверждения.Б)В предложениях без подлежащего для выражения отрицания.В)Для усиления отрицания,выраженного частицей НЕ,слова нет,нельзя.Г)Для усиления отрицания в сложных предложениях. Помогите пожалуйста!!!

Автор: Гость