Примеры употребления ни :1)На улице ни души,все скрылись.2)Ни один мускул не дрогнул у него на лице.3)Ночь проходит,нет дороги ни вперед ,ни назад...4)Кого ни спрашивал учитель,все отлично отвечали на уроке....5)Как ни в чем не...
Русский язык
Примеры употребления ни :1)На улице ни души,все скрылись.2)Ни один мускул не дрогнул у него на лице.3)Ночь проходит,нет дороги ни вперед ,ни назад...4)Кого ни спрашивал учитель,все отлично отвечали на уроке....5)Как ни в чем не бывало....Откуда ни возьмись....Во что бы то ни стало......Подберите к этим примерам правила из нижней колонки (Например : 1)А):А)В устойчивых сочетаниях со значением утверждения.Б)В предложениях без подлежащего для выражения отрицания.В)Для усиления отрицания,выраженного частицей НЕ,слова нет,нельзя.Г)Для усиления отрицания в сложных предложениях. Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Правильные ответы 1Б, 2В, 3Г, 4Г, 5А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Переведите числа, записанные в двоичном восьмиразрядном дополнительном коде, в д??сятичную систему счисления. Не отрывая руки, отметьте полученные ...
Алгебра
Физика
. Гранитный камушек подвесили к динамометру и опустили в воду. Объем камушка 0,004 м3. Какую силу покажет динамометр? плотность гранита = 2600 кг/м3.
Математика
Y равно одна вторая в скобках три Икс плюс 1 скобки закрываются где 2 меньше или рав??о X а X меньше или равно 8 С шагом равным 2 надо задать функц...