В каких полушариях расположена азия???
География
В каких полушариях расположена азия???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Материковая Азия располагается в основном в восточном (исключением является Чукотский полуостров) и северном полушариях.
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