Какие горные системы не относятся к поясу гор бжной сибири варианты алтай яблоневый хребет верхоянский хребет западный саян

География
Какие горные системы не относятся к поясу гор бжной сибири варианты алтай яблоневый хребет верхоянский хребет западный саян
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не относятся все,кроме алтая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Пожалуйста решите номер 1049 который на картине
Ответить
Русский язык
Составь предложения.Запиши их. жираф,слон,стоит,бежит,крокодил,плывёт
Ответить
Литература
Отзыв "уроки французского". Согласны ли вы с высказыванием Александра Твардовского: "Книга способствует внутреннему росту человека". Пожалуйста быс...
Ответить
Английский язык
Очень срочно помогите как по английски будет каждый день заранее спасибо
Ответить
Математика
Помогите с 11 и 10. Спасибо большое.
Ответить