Y равно одна вторая в скобках три Икс плюс 1 скобки закрываются где 2 меньше или рав??о X а X меньше или равно 8 С шагом равным 2 надо задать функции составляя таблицу

Математика
Y равно одна вторая в скобках три Икс плюс 1 скобки закрываются где 2 меньше или рав??о X а X меньше или равно 8 С шагом равным 2 надо задать функции составляя таблицу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо составить таблицу где каждому значению х будет соответствовать значение y. Таблица будет из 5 колонок и 2 строк. В первой строке пишем значения х, а нижней - значения y: x  2     4     6     8  y  3,5  6,5  9,5  12,5
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