Y равно одна вторая в скобках три Икс плюс 1 скобки закрываются где 2 меньше или рав??о X а X меньше или равно 8 С шагом равным 2 надо задать функции составляя таблицу

Математика

Y равно одна вторая в скобках три Икс плюс 1 скобки закрываются где 2 меньше или рав??о X а X меньше или равно 8 С шагом равным 2 надо задать функции составляя таблицу

Автор: Гость