. Гранитный камушек подвесили к динамометру и опустили в воду. Объем камушка 0,004 м3. Какую силу покажет динамометр? плотность гранита = 2600 кг/м3.

Физика

. Гранитный камушек подвесили к динамометру и опустили в воду. Объем камушка 0,004 м3. Какую силу покажет динамометр? плотность гранита = 2600 кг/м3.

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