. Гранитный камушек подвесили к динамометру и опустили в воду. Объем камушка 0,004 м3. Какую силу покажет динамометр? плотность гранита = 2600 кг/м3.
Физика
. Гранитный камушек подвесили к динамометру и опустили в воду. Объем камушка 0,004 м3. Какую силу покажет динамометр? плотность гранита = 2600 кг/м3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Vт = 0,004 м³ g = 10 Н/кг ρ₁ = 2600 Кг/м³ (плотность гранита) ρ₂ = 1000 кг/м³ Найти: P(вес) = ? Решение: P = F - Fa F= mg F = ρ₁Vтg = 2600 кг/м³×0,004 м³×10 Н/кг = 104 Н m = ρ₁Vт Fa =ρ₂gVт Fa = 1000 кг/м³×10 Н/кг× 0,004 м³ = 40 Н Р = 104 Н - 40 Н = 64 Н Ответ: 64 Н
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