Помогите пожалуйста решить . В геометрической прогрессии b3 = 7/2 и b6 = 7/16. Найдите b1 и q.

Алгебра

Помогите пожалуйста решить . В геометрической прогрессии b3 = 7/2 и b6 = 7/16. Найдите b1 и q.

Автор: Гость