Помогите пожалуйста решить . В геометрической прогрессии b3 = 7/2 и b6 = 7/16. Найдите b1 и q.
Алгебра
Помогите пожалуйста решить . В геометрической прогрессии b3 = 7/2 и b6 = 7/16. Найдите b1 и q.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B6 = b1*q^5 b3 = b1*q^2 b6/b3 = q^3 7/16 : 7/2 = q^3 q^3 - 1/8 q = 1/2 b1 = b3/q^2 = 7/2:1/4 = 14
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