Что я чувствуй когда слушая моцарта

Литература
Что я чувствуй когда слушая моцарта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нежность,любовь,бурю всяких чувств.
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