Прочитайте слова и найди их значение. ответы в таблицу; pass, rest, finish line, slow, winner, surprised, forward, suddenly, hare, tortoise. перевод в зарание спасибо)
Английский язык
Прочитайте слова и найди их значение. ответы в таблицу; pass, rest, finish line, slow, winner, surprised, forward, suddenly, hare, tortoise. перевод в зарание спасибо)
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Ещё так (немного по-другому): перевал, отдых, финишная линия, медленно, победитель, удивлённый, вперёд, вдруг, заяц, черепаха
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