Прочитайте слова и найди их значение. ответы в таблицу; pass, rest, finish line, slow, winner, surprised, forward, suddenly, hare, tortoise. перевод в зарание спасибо)

Английский язык

Прочитайте слова и найди их значение. ответы в таблицу; pass, rest, finish line, slow, winner, surprised, forward, suddenly, hare, tortoise. перевод в зарание спасибо)

Автор: Гость