Помогите пожалуйста.( пожалуйста можно с решением.)
Математика
Помогите пожалуйста.( пожалуйста можно с решением.)
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Понедельник-Петя Четверг-Петя Понедельник-Вася Пятница-Вася Понедельник-Коля Суббота-Коля Вместе встречаются в понедельник
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