Запишите 4 предложения с обращениями,выраженными как одушевленными так и неодуше??ленными существительными.

Гость: Гость:

Одушевленные: Лиза,подойди ко мне. Мама,где моя тетрадь? Дети,сейчас идем на тихий час. Мурка,будешь играть?Неодушевленные: Лес,каким ты стал огромным. Город,как ты изменился. Любовь,что ты делаешь с людьми? Счастье,когда ты вернешься ко мне?