Запишите числа в порядке возрастания 750 ,0, - 35, - 257,432
Математика
Запишите числа в порядке возрастания 750 ,0, - 35, - 257,432
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-257, -35, 0, 432, 750 Вот и всё
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