Запишите как можно вычислить 40% от числа 45 используя 10% Этого числа
Математика
Запишите как можно вычислить 40% от числа 45 используя 10% Этого числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взять 4 раза по 10% от 45 )))
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