Запишите как можно вычислить 40% от числа 45 используя 10% Этого числа

Математика
Запишите как можно вычислить 40% от числа 45 используя 10% Этого числа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Взять 4 раза по 10% от 45  )))
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