Запишите каждое выражение в виде разности двузначных чисел,вычесли значения каждой разности. 57-(30+9);63-(40+5)
Математика
Запишите каждое выражение в виде разности двузначных чисел,вычесли значения каждой разности. 57-(30+9);63-(40+5)
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