Запишите координаты точек в виде деся тичных дробей и отметьте точки на координатном луче а 220\100 б 16\10 в300\100 г 40\100 (луч |=1 часть) 0 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4

Математика

Запишите координаты точек в виде деся тичных дробей и отметьте точки на координатном луче а 220\100 б 16\10 в300\100 г 40\100 (луч |=1 часть) 0 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4

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