Запишите координаты точек в виде деся тичных дробей и отметьте точки на координатном луче а 220\100 б 16\10 в300\100 г 40\100 (луч |=1 часть) 0 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4
Математика
Запишите координаты точек в виде деся тичных дробей и отметьте точки на координатном луче а 220\100 б 16\10 в300\100 г 40\100 (луч |=1 часть) 0 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | 4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
220/100 = 2,2 16/10 = 1,6 300/100 = 3 40/100 = 0,4
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