Запишите обыкновенную дроби в виде десятичной. Вычислите. это * умножение 2 целых 3/10 * 1,1 = 71/100 * 6,3 = 4 целых 1/5 * 2,5 = 7 целых 1/20 * 1,4 = 6 целых 1/4 * 3,3 = 11/50 * 3,3 = 4 целых 1/2 * 3,3 = 6 * 5 целых 1/...
Математика
Запишите обыкновенную дроби в виде десятичной. Вычислите. это * умножение 2 целых 3/10 * 1,1 = 71/100 * 6,3 = 4 целых 1/5 * 2,5 = 7 целых 1/20 * 1,4 = 6 целых 1/4 * 3,3 = 11/50 * 3,3 = 4 целых 1/2 * 3,3 = 6 * 5 целых 1/2 =
Ответ(ы):
Гость:
2 3/10×1,1=2,3×1,1=2,53 71/100×6,3=0,71×6,3=4,473 4 1/5×2,5=4,2×2,5=10,5 7 1/20×1,4=7,05×1,4=9,87 6 1/4×3,3=6,25×3,3=20,625
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