Запишите обыкновенную дрообь в виде десятичной сравни дроби и запишите в виде неравенства0.3и2/5 0.75и4/5 1/4и0.9 1/10 и 0,2 0,5и 3/5 7/10 и 0,5

Математика

Запишите обыкновенную дрообь в виде десятичной сравни дроби и запишите в виде неравенства0.3и2/5 0.75и4/5 1/4и0.9 1/10 и 0,2 0,5и 3/5 7/10 и 0,5

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