Запишите обыкновенную дрообь в виде десятичной сравни дроби и запишите в виде неравенства0.3и2/5 0.75и4/5 1/4и0.9 1/10 и 0,2 0,5и 3/5 7/10 и 0,5

Математика
Запишите обыкновенную дрообь в виде десятичной сравни дроби и запишите в виде неравенства0.3и2/5 0.75и4/5 1/4и0.9 1/10 и 0,2 0,5и 3/5 7/10 и 0,5
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2/5 = 0,4 0,3 < 0.4 4/5 = 0.8 0.75 < 0.8 1/4 = 0.25 0.25 < 0.9 1/10 = 0.1 0.1 < 0.2 3/5 = 0.6 0.5 < 0.6 7/10 = 0.7 0.7 > 0.5
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