Запишите пять наречий с разными способами образования
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Запишите пять наречий с разными способами образования
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь, там, так, тогда, поделом, справа, слева, на глаз, в прах..... ) наречия, соотносительные с местоимениями; 2) наречия, соотносительные с именами существительными; 3) наречия, соотносительные с именами прилагательными; 4) наречия, соотносительные с именами числительными; 5) наречия, соотносительные с глаголами.
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