Запишите по образцу цепочки слов,в которых два стоящих рядом слова различаются только одним ударным гласным или согласным. дом,рис,бук,лук,лень,палка,мол.

Русский язык

Запишите по образцу цепочки слов,в которых два стоящих рядом слова различаются только одним ударным гласным или согласным. дом,рис,бук,лук,лень,палка,мол.

Автор: Гость