Запишите по образцу цепочки слов,в которых два стоящих рядом слова различаются только одним ударным гласным или согласным. дом,рис,бук,лук,лень,палка,мол.
Русский язык
Запишите по образцу цепочки слов,в которых два стоящих рядом слова различаются только одним ударным гласным или согласным. дом,рис,бук,лук,лень,палка,мол.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лук и лень.Э ти слова похожие,а мягкий знак не считается.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Выполните дейстия представив десятичные дроби в виде обыкновенных:а)0,8-5/7; б)0,36+8/15; в)7/8-0,25; г)0,4+0,67-2/5; д)0,5+1/3; е)1/3-0,25; ж)0,12...