Запишите последовательность из шести чисел если: первое число равно 9 а каждое следующее в 5 раз больше предыдущего

Математика

Запишите последовательность из шести чисел если: первое число равно 9 а каждое следующее в 5 раз больше предыдущего

Автор: Гость