Запишите последовательность из шести чисел если: первое число равно 9 а каждое следующее в 5 раз больше предыдущего
Математика
Запишите последовательность из шести чисел если: первое число равно 9 а каждое следующее в 5 раз больше предыдущего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут каждый раз нужно умножать получившееся число на 5 Выходит:9;45;225;1125;5625;28125 Вроде так)
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