Запишите слова в три столбика. Рыжик, малыш, чайка, роща, чугун, ищу, чищу, душистые, ежи, стучу, чашка, щавель.

Гость: Гость:

1)РЫЖИК, МАЛЫШ,ЧАЙКА, РОЩА, ЧУГУН,ЕЖИ, ЧАШКА, ЩАВЕЛЬ. 2)ИЩУ.ЧИЩУ,СТУЧУ. 3)ДУШИСТЫЙ ЭТО ВСЕ ПО ЧАСТЯМ РЕЧИ 1)РЫЖИК,ДУШИСТЫЙ, ЕЖИ, - правописание ЖИ-ШИ 2) ЧУГУН,ИЩУ, ЧИЩУ, СТУЧУ - правописание ЧУ-ЩУ 3)ЧАЙКА, РОЩА, ЧАШКА,ЩАВЕЛЬ - правописание ЩА-ЧА пиши точное задание!