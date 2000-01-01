Запишите слова в три столбика. Рыжик, малыш, чайка, роща, чугун, ищу, чищу, душистые, ежи, стучу, чашка, щавель.
Русский язык
Запишите слова в три столбика. Рыжик, малыш, чайка, роща, чугун, ищу, чищу, душистые, ежи, стучу, чашка, щавель.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)РЫЖИК, МАЛЫШ,ЧАЙКА, РОЩА, ЧУГУН,ЕЖИ, ЧАШКА, ЩАВЕЛЬ. 2)ИЩУ.ЧИЩУ,СТУЧУ. 3)ДУШИСТЫЙ ЭТО ВСЕ ПО ЧАСТЯМ РЕЧИ 1)РЫЖИК,ДУШИСТЫЙ, ЕЖИ, - правописание ЖИ-ШИ 2) ЧУГУН,ИЩУ, ЧИЩУ, СТУЧУ - правописание ЧУ-ЩУ 3)ЧАЙКА, РОЩА, ЧАШКА,ЩАВЕЛЬ - правописание ЩА-ЧА пиши точное задание!
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